Україна змістилася: букмекери оновили прогноз на переможця "Євробачення 2023" (фото)

TVORCHI тепер не в трійці

Букмекери оновили прогнози на ймовірного переможця пісенного конкурсу "Євробачення-2023", фінал якого відбудеться у суботу, 13 травня. Якщо минулого разу представники України, група TVORCHI, займали третій рядок у рейтингу, то тепер вони змістилися вниз.

Як зазначено на сайті eurovisionworld.com, на першому місці так само знаходиться представниця Швеції — співачка Loreen з конкурсною піснею Tattoo. До речі, цю композицію запідозрили у плагіаті, адже деякі моменти синглу співпадають із піснею української артистки Міки Ньютон.

На другому та третьому місці — співак із Фінляндії Käärijä із піснею Cha Cha Cha та представниця Франції La Zarra із піснею Évidemment відповідно. Україна тепер входить до п’ятірки найкращих зі співвідношенням 6%.

Ставки букмекерів на Євробачення 2023. Україна на четвертому місці

Нагадаємо, що 4 травня у Ліверпулі відбулася перша репетиція українського гурту TVORCHI у рамках підготовки до "Євробачення 2023". Нові костюми музикантів були створені українським дизайнером Іваном Фроловим.

Як повідомляв "Телеграф", фінал 67-го пісенного конкурсу Євробачення відбудеться 13 травня 2023 року у Ліверпулі. Ведучою від України буде популярна співачка Юлія Саніна (The Hardkiss).