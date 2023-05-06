Україна змістилася: букмекери оновили прогноз на переможця "Євробачення 2023" (фото)
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TVORCHI тепер не в трійці
Букмекери оновили прогнози на ймовірного переможця пісенного конкурсу "Євробачення-2023", фінал якого відбудеться у суботу, 13 травня. Якщо минулого разу представники України, група TVORCHI, займали третій рядок у рейтингу, то тепер вони змістилися вниз.
Як зазначено на сайті eurovisionworld.com, на першому місці так само знаходиться представниця Швеції — співачка Loreen з конкурсною піснею Tattoo. До речі, цю композицію запідозрили у плагіаті, адже деякі моменти синглу співпадають із піснею української артистки Міки Ньютон.
На другому та третьому місці — співак із Фінляндії Käärijä із піснею Cha Cha Cha та представниця Франції La Zarra із піснею Évidemment відповідно. Україна тепер входить до п’ятірки найкращих зі співвідношенням 6%.
Нагадаємо, що 4 травня у Ліверпулі відбулася перша репетиція українського гурту TVORCHI у рамках підготовки до "Євробачення 2023". Нові костюми музикантів були створені українським дизайнером Іваном Фроловим.
Як повідомляв "Телеграф", фінал 67-го пісенного конкурсу Євробачення відбудеться 13 травня 2023 року у Ліверпулі. Ведучою від України буде популярна співачка Юлія Саніна (The Hardkiss).