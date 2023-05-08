Перший півфінал Євробачення 2023: де і о котрій дивитися трансляцію (відео)

Ліверпуль вже готовий до проведення першого етапу пісенного конкурсу

У вівторок, 9 травня, у Ліверпулі (Англія) відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" від імені України. Наш представник, гурт TVORCHI, не виступатиме, оскільки автоматично пройшов у фінал.

"Телеграф" розповідає, коли і о котрій починається перший півфінал Євробачення 2023. Організатори шоу підготували багато сюрпризів для глядачів.

Євробачення 2023: дата та час першого півфіналу

Перший півфінал Євробачення 2023 року відбудеться у вівторок, 9 травня, на арені Liverpool. Час початку – 22:00 (за київським часом). Глядачі побачать конкурсні номери 15 учасників, 10 найкращих пісень пройдуть у фінал за результатами голосування.

Важливо: Україна під час першого півфіналу не голосує. Так, Німеччина, Франція та Італія голосуватимуть 9 травня, а Іспанія, Великобританія та Україна – у другому півфіналі, 11 числа. У фіналі голосують усі країни. Такі правила встановлені для шести країн, які пройшли попередній відбір на гранд-фінал (так звана велика п’ятірка та Україна).

Через повномасштабне російське вторгнення Україна не змогла провести 67-е Євробачення, як це передбачалося після перемоги Kalush Orchestra з хітом "Стефанія". Естафету прийняла Великобританія. Проте українська сторона бере участь у організації. Навіть нинішнє гасло конкурсу наголошує на об’єднанні: United By Music.

На сцені першого півфіналу ми побачимо ведучих Юлію Саніну (українська виконавиця, фронтвумен гурту The Hardkiss), Грема Нортона, Ханну Воддінгем і Алішу Діксон. До слова, Саніна відкриє шоу з піснею "Маяк". У перервах між номерами заспівають українські та не лише зірки, багато з яких раніше представляли нашу країну на цьому конкурсі. Анонсовано виступи Rita Ora, Alyosha, Rebecca Ferguson.

Список країн першого півфіналу Євробачення

Порядок виступів країн-учасників на Євробаченні 2023 року визначило жеребкування напередодні. Нагадаємо, Україна одразу пройшла у фінал, оскільки перемогла минулого року.

Порядок виступів на 1 та 2 півфіналах Євробачення

У першому півфіналі Євробачення 9 травня 2023 року виступають:

Норвегія – Alessandra – Queen of Kings; Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party); Сербія – Luke Black – Samo Mi Se Spava; Латвія — Sudden Lights — Aijā; Португалія – Mimicat – Ai Coraçao; Ірландія — Wild Youth — We Are One; Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ!; Швейцарія – Remo Forrer – Watergun; Ізраїль – Noa Kirel – Unicorn; Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna; Швеція — Loreen — Tattoo; Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More; Чехія – Vesna – My Sister’s Crown; Нідерланди – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha.

Де дивитись Євробачення 9 травня 2023

Трансляцію першого фіналу проведуть офіційні платформи конкурсу та "Суспільного":

Додамо, ще 16 учасників ми побачимо 11 травня на другому півфіналі, й знову голосування відбере 10 найкращих пісень для фіналу. Переможець Євробачення 2023 року визначиться 13 травня на гранд-фіналі в Ліверпулі. Букмекери вже озвучили можливих претендентів на перемогу, про що раніше повідомляв "Телеграф".