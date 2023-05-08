Потужний посил: TVORCHI вийшли на головну доріжку "Євробачення 2023" у костюмах з іменами дітей (фото)

Костюми для музикантів створила художниця Леся Патока

У понеділок, 7 травня, у Ліверпулі на площі біля зали Святого Георгія відбулася офіційна церемонія відкриття конкурсу Євробачення 2023 із традиційним бірюзовим хідником, яким пройшлися всі учасники конкурсу. Варто зазначити, що українські представники, гурт TVORCHI до своїх нарядів підійшли дуже відповідально.

Андрій та Джеффрі з’явилися на бірюзовому хіднику у червоно-чорних костюмах, на яких були написані імена та цифри. За кожним вишитим написом своя історія, адже це імена і вага дітей, що передчасно народилися, за час повномасштабного вторгнення росії в Україну. Ідею хлопців у життя втілила художниця за костюмами Леся Патока.

Мета такого перформансу — звернути увагу на ініціативу "Небайдужі люди рятують серця дітей" та залучити українську та міжнародну аудиторію на конкурсі Євробачення зібрати гроші для придбання інкубаторів для порятунку передчасно народжених дітей.

"На костюмі написані імені дітей, які народилися під час війни і могли загинути. Вони вижили, тому що ми купили інкубатори інтенсивної терапії. Ми збираємо кошти, щоб врятувати їхні життя та серця", — зазначили TVORCHI.

TVORCHI на відкритті Євробачення 2023 Фото: Getty Images

TVORCHI у костюмах з іменами українських дітей Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Зазначимо, що одним із ведучих відкриття "Євробачення 2023" став український коментатор, теле- та радіо ведучий Тимур Мірошниченко.

Нагадаємо, що 4 травня у Ліверпулі відбулася перша репетиція українського гурту TVORCHI у рамках підготовки до "Євробачення 2023". Нові костюми музикантів створив український дизайнер Іван Фролов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що фінал 67-го пісенного конкурсу "Євробачення" відбудеться 13 травня 2023 року у Ліверпулі. У символіці події використовуються кольори українського прапора. Наш представник від України буде і серед ведучих – йдеться про популярну співачку Юлію Саніну, фронтвумен гурту The Hardkiss.