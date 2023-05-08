Мощный посыл: TVORCHI вышли на главную дорожку "Евровидения 2023" в костюмах с именами детей (фото)

Костюмы для музыкантов создала художница Леся Патока

В понедельник, 7 мая, в Ливерпуле на площади у зала Святого Георгия состоялась официальная церемония открытия конкурса Евровидения 2023 с традиционной бирюзовой дорожкой, по которой прошлись все участники конкурса. Стоит отметить, что украинские представители, группа TVORCHI к своим нарядам подошли очень ответственно.

Андрей и Джеффри появились на бирюзовой дорожке в красно-черных костюмах, на которых были написаны имена и цифры. За каждой вышитой надписью своя история, ведь это имена и вес преждевременно родившихся детей за время полномасштабного вторжения россии в Украину. Идею парней в жизнь воплотила художница по костюмам Леся Патока.

Цель такого перформанса — обратить внимание на инициативу "Неравнодушные люди спасают сердца детей" и привлечь украинскую и международную аудиторию на конкурсе Евровидения собрать деньги для приобретения инкубаторов для спасения преждевременно рожденных детей.

"На костюме написаны имени детей, которые родились во время войны и могли погибнуть. Они выжили, потому что мы купили инкубаторы интенсивной терапии. Мы собираем средства, чтобы спасти их жизни и сердца", – отметили TVORCHI.

TVORCHI на открытии Евровидения 2023 Фото: Getty Images

TVORCHI в костюмах с именами украиских детей Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Отметим, что одним из ведущих открытия "Евровидения 2023" стал украинский комментатор, теле- и радио ведущий Тимур Мирошниченко.

Напомним, что 4 мая в Ливерпуле состоялась первая репетиция украинской группы TVORCHI в рамках подготовки к "Евровидению 2023". Новые костюмы музыкантов были созданы украинским дизайнером Иваном Фроловым.

Ранее "Телеграф" сообщал, что финал 67-го песенного конкурса "Евровидение" состоится 13 мая 2023 года в Ливерпуле. В символике события используются цвета украинского флага. Наш представитель от Украины будет и среди ведущих – речь идет о популярной певице Юлии Саниной, фронтвумен группы The Hardkiss.