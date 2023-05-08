В каком полуфинале "Евровидения 2023" не голосует Украина: главные правила

Церемония жеребьевки участников полуфиналов состоялась еще 31 января

Уже в этот вторник, 9 мая, в Ливерпуле (Великобритания) состоится первый полуфинал "Евровидение 2023" от имени Украины, поскольку в прошлом году наша страна, благодаря группе Kalush Orchestra с песней Stefania, завоевала первое место песенного конкурса. "Евровидение" проходило бы в Украине, если бы не полномасштабная война с россией.

"Телеграф" рассказывает, голосует ли Украина в первом полуфинале конкурса, а также напомнит, какие результаты официальной жеребьевки стран-участников полуфиналов были в январе этого года.

Первый полуфинал "Евровидения 2023"

Украина сможет голосовать только во втором полуфинале песенного шоу, который состоится в четверг, 11 мая. Это было определено во время прямой трансляции "Церемонии передачи ключей городу Ливерпулю и жеребьевки участников полуфиналов Песенного конкурса Евровидение-2023" 31 января.

В первом полуфинале, который состоится 9 мая, будут голосовать Франция, Италия и Германия (страны основатели, которые автоматически попадают в финал), а также зрители из стран-участниц. Кстати, впервые люди, которые будут смотреть "Евровидение" в странах, не участвующих в конкурсе, смогут проголосовать за своих фаворитов онлайн. Их голоса будут конвертированы в баллы, которые будут иметь такой же вес, как одна страна-участница в обоих полуфиналах и финале. А зрители стран-участниц по-прежнему могут голосовать посредством SMS, по телефону или через приложение Eurovision Song Contest.

Во вторник выступят 15 стран в таком порядке:

Норвегия – Alessandra – Queen of Kings Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party) Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava Латвия – Sudden Lights – Aijā Португалия – Mimicat – Ai Coraçao Ирландия – Wild Youth – We Are One Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ! Швейцария – Remo Forrer – Watergun Израиль – Noa Kirel – Unicorn Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna Швеция – Loreen – Tattoo Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More Чехия – Vesna – My Sister's Crown Нидерланды – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight Финляндія – Käärijä – Cha Cha Cha

Учасники первого полуфинала Евровидения 2023

Второй полуфинал "Евровидения 2023"

Вместе с Украиной во втором полуфинале 11 мая отдавать голоса будут Великобритания и Испания, и, конечно, зрители стран-участниц и стран, которые не участвуют. На сцену выйдут представители 16 стран в таком порядке:

Дания — Reiley — Breaking My Heart Армения — Brunette — Future Lover Румыния — Theodor Andrei — D.G.T. (Off and On) Эстония — Alika — Bridges Бельгия — Gustaph — Because Of You Кипр — Andrew Lambrou — Break A Broken Heart Исландия — Diljá — Power Греция — Victor Vernicos — What They Say Польша — Blanka — Solo Словения — Joker Out — Carpe Diem Грузия — Iru — Echo Сан-Марино — Piqued Jacks — Like An Animal Австрия — Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? Албания — Albina & Familja Kelmendi — Duje Литва — Monika Linkyte — Stay Австралия — Voyager — Promise

Учасники второго полуфинала Евровидения 2023

Финал "Евровидения 2023" в субботу, 13 мая

Голосование от каждого полуфинала "отберет" по 10 лучших песен для финала 13 мая. За день до финала, в пятницу, зрители узнают, в каком порядке будут выступать финалисты "Евровидения 2023". Известно, что представители Украины, группа TVORCHI с песней Heart of Steel ("Сердце из стали") выступят под номером 19.