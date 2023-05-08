У якому півфіналі "Євробачення 2023" не голосує Україна: головні правила
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Церемонія жеребкування учасників півфіналів відбулася ще 31 січня
Вже цього вівторка, 9 травня, у Ліверпулі (Велика Британія) відбудеться перший півфінал "Євробачення 2023" від імені України, оскільки минулого року наша країна, завдяки гурту Kalush Orchestra з піснею Stefania, завоювала перше місце пісенного конкурсу. "Євробачення" проходило б в Україні, якби не повномасштабна війна з росією.
"Телеграф" розповідає, чи голосує Україна у першому півфіналі конкурсу, а також нагадає, які результати офіційного жеребкування країн-учасників півфіналів були у січні цього року.
Перший півфінал "Євробачення 2023"
Україна зможе голосувати лише у другому півфіналі пісенного шоу, що відбудеться у четвер, 11 травня. Це було визначено під час прямої трансляції "Церемонії передачі ключів місту Ліверпулю та жеребкування учасників півфіналів Пісенного конкурсу Євробачення-2023" 31 січня.
У першому півфіналі, який відбудеться 9 травня, голосуватимуть Франція, Італія та Німеччина (країни засновники, які автоматично потрапляють у фінал), а також глядачі із країн-учасниць. До речі, вперше люди, які дивитимуться "Євробачення" у країнах, що не беруть участі в конкурсі, зможуть проголосувати за своїх фаворитів онлайн. Їхні голоси будуть конвертовані в бали, які матимуть таку саму вагу, як одна країна-учасниця в обох півфіналах та фіналі. А глядачі країн-учасниць, як і раніше, можуть голосувати за допомогою SMS, телефоном або через програму Eurovision Song Contest.
У вівторок виступлять 15 країн у такому порядку:
- Норвегія – Alessandra – Queen of Kings
- Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party)
- Сербія – Luke Black – Samo Mi Se Spava
- Латвія – Sudden Lights – Aijā
- Португалія – Mimicat – Ai Coraçao
- Ірландія – Wild Youth – We Are One
- Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ!
- Швейцарія – Remo Forrer – Watergun
- Ізраїль – Noa Kirel – Unicorn
- Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna
- Швеція — Loreen — Tattoo
- Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More
- Чехія – Vesna – My Sister’s Crown
- Нідерланди – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight
- Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha
Другий півфінал "Євробачення 2023"
Разом з Україною у другому півфіналі 11 травня віддаватимуть голоси Велика Британія та Іспанія, і, звісно, глядачі країн-учасниць і країн, які не беруть участь. На сцену вийдуть представники 16 країн у такому порядку:
- Данія — Reiley — Breaking My Heart
- Вірменія — Brunette — Future Lover
- Румунія — Theodor Andrei — DGT (Off and On)
- Естонія — Alika — Bridges
- Бельгія — Gustaph — Because Of You
- Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
- Ісландія — Diljá — Power
- Греція — Victor Vernicos — What They Say
- Польща – Blanka – Solo
- Словенія — Joker Out — Carpe Diem
- Грузія — Iru — Echo
- Сан-Марино — Piqued Jacks — Like An Animal
- Австрія — Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?
- Албанія — Albina & Familja Kelmendi — Duje
- Литва — Monika Linkyte — Stay
- Австралія — Voyager — Promise
Фінал "Євробачення 2023" у суботу, 13 травня
Голосування від кожного півфіналу "відбере" по 10 найкращих пісень для фіналу 13 травня. За день до фіналу у п’ятницю глядачі дізнаються, в якому порядку виступатимуть фіналісти "Євробачення 2023". Відомо, що представники України, гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel ("Серце зі сталі") виступлять під номером 19.