У якому півфіналі "Євробачення 2023" не голосує Україна: головні правила

Церемонія жеребкування учасників півфіналів відбулася ще 31 січня

Вже цього вівторка, 9 травня, у Ліверпулі (Велика Британія) відбудеться перший півфінал "Євробачення 2023" від імені України, оскільки минулого року наша країна, завдяки гурту Kalush Orchestra з піснею Stefania, завоювала перше місце пісенного конкурсу. "Євробачення" проходило б в Україні, якби не повномасштабна війна з росією.

"Телеграф" розповідає, чи голосує Україна у першому півфіналі конкурсу, а також нагадає, які результати офіційного жеребкування країн-учасників півфіналів були у січні цього року.

Перший півфінал "Євробачення 2023"

Україна зможе голосувати лише у другому півфіналі пісенного шоу, що відбудеться у четвер, 11 травня. Це було визначено під час прямої трансляції "Церемонії передачі ключів місту Ліверпулю та жеребкування учасників півфіналів Пісенного конкурсу Євробачення-2023" 31 січня.

У першому півфіналі, який відбудеться 9 травня, голосуватимуть Франція, Італія та Німеччина (країни засновники, які автоматично потрапляють у фінал), а також глядачі із країн-учасниць. До речі, вперше люди, які дивитимуться "Євробачення" у країнах, що не беруть участі в конкурсі, зможуть проголосувати за своїх фаворитів онлайн. Їхні голоси будуть конвертовані в бали, які матимуть таку саму вагу, як одна країна-учасниця в обох півфіналах та фіналі. А глядачі країн-учасниць, як і раніше, можуть голосувати за допомогою SMS, телефоном або через програму Eurovision Song Contest.

У вівторок виступлять 15 країн у такому порядку:

Норвегія – Alessandra – Queen of Kings Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party) Сербія – Luke Black – Samo Mi Se Spava Латвія – Sudden Lights – Aijā Португалія – Mimicat – Ai Coraçao Ірландія – Wild Youth – We Are One Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ! Швейцарія – Remo Forrer – Watergun Ізраїль – Noa Kirel – Unicorn Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna Швеція — Loreen — Tattoo Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More Чехія – Vesna – My Sister’s Crown Нідерланди – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha

Учасники першого півфіналу Євробачення 2023

Другий півфінал "Євробачення 2023"

Разом з Україною у другому півфіналі 11 травня віддаватимуть голоси Велика Британія та Іспанія, і, звісно, глядачі країн-учасниць і країн, які не беруть участь. На сцену вийдуть представники 16 країн у такому порядку:

Данія — Reiley — Breaking My Heart Вірменія — Brunette — Future Lover Румунія — Theodor Andrei — DGT (Off and On) Естонія — Alika — Bridges Бельгія — Gustaph — Because Of You Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart Ісландія — Diljá — Power Греція — Victor Vernicos — What They Say Польща – Blanka – Solo Словенія — Joker Out — Carpe Diem Грузія — Iru — Echo Сан-Марино — Piqued Jacks — Like An Animal Австрія — Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? Албанія — Albina & Familja Kelmendi — Duje Литва — Monika Linkyte — Stay Австралія — Voyager — Promise

Учасники другого півфіналу Євробачення 2023

Фінал "Євробачення 2023" у суботу, 13 травня

Голосування від кожного півфіналу "відбере" по 10 найкращих пісень для фіналу 13 травня. За день до фіналу у п’ятницю глядачі дізнаються, в якому порядку виступатимуть фіналісти "Євробачення 2023". Відомо, що представники України, гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel ("Серце зі сталі") виступлять під номером 19.