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У якому півфіналі "Євробачення 2023" не голосує Україна: головні правила

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Євробачення 2023 Новина оновлена 08 травня 2023, 13:02
Євробачення 2023. Фото eurovision.ua

Церемонія жеребкування учасників півфіналів відбулася ще 31 січня

Вже цього вівторка, 9 травня, у Ліверпулі (Велика Британія) відбудеться перший півфінал "Євробачення 2023" від імені України, оскільки минулого року наша країна, завдяки гурту Kalush Orchestra з піснею Stefania, завоювала перше місце пісенного конкурсу. "Євробачення" проходило б в Україні, якби не повномасштабна війна з росією.

"Телеграф" розповідає, чи голосує Україна у першому півфіналі конкурсу, а також нагадає, які результати офіційного жеребкування країн-учасників півфіналів були у січні цього року.

Перший півфінал "Євробачення 2023"

Україна зможе голосувати лише у другому півфіналі пісенного шоу, що відбудеться у четвер, 11 травня. Це було визначено під час прямої трансляції "Церемонії передачі ключів місту Ліверпулю та жеребкування учасників півфіналів Пісенного конкурсу Євробачення-2023" 31 січня.

У першому півфіналі, який відбудеться 9 травня, голосуватимуть Франція, Італія та Німеччина (країни засновники, які автоматично потрапляють у фінал), а також глядачі із країн-учасниць. До речі, вперше люди, які дивитимуться "Євробачення" у країнах, що не беруть участі в конкурсі, зможуть проголосувати за своїх фаворитів онлайн. Їхні голоси будуть конвертовані в бали, які матимуть таку саму вагу, як одна країна-учасниця в обох півфіналах та фіналі. А глядачі країн-учасниць, як і раніше, можуть голосувати за допомогою SMS, телефоном або через програму Eurovision Song Contest.

У вівторок виступлять 15 країн у такому порядку:

  1. Норвегія – Alessandra – Queen of Kings
  2. Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party)
  3. Сербія – Luke Black – Samo Mi Se Spava
  4. Латвія – Sudden Lights – Aijā
  5. Португалія – Mimicat – Ai Coraçao
  6. Ірландія – Wild Youth – We Are One
  7. Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ!
  8. Швейцарія – Remo Forrer – Watergun
  9. Ізраїль – Noa Kirel – Unicorn
  10. Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna
  11. Швеція — Loreen — Tattoo
  12. Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More
  13. Чехія – Vesna – My Sister’s Crown
  14. Нідерланди – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight
  15. Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha
Учасники першого півфіналу Євробачення 2023
Учасники першого півфіналу Євробачення 2023

Другий півфінал "Євробачення 2023"

Разом з Україною у другому півфіналі 11 травня віддаватимуть голоси Велика Британія та Іспанія, і, звісно, глядачі країн-учасниць і країн, які не беруть участь. На сцену вийдуть представники 16 країн у такому порядку:

  1. Данія — Reiley — Breaking My Heart
  2. Вірменія — Brunette — Future Lover
  3. Румунія — Theodor Andrei — DGT (Off and On)
  4. Естонія — Alika — Bridges
  5. Бельгія — Gustaph — Because Of You
  6. Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
  7. Ісландія — Diljá — Power
  8. Греція — Victor Vernicos — What They Say
  9. Польща – Blanka – Solo
  10. Словенія — Joker Out — Carpe Diem
  11. Грузія — Iru — Echo
  12. Сан-Марино — Piqued Jacks — Like An Animal
  13. Австрія — Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?
  14. Албанія — Albina & Familja Kelmendi — Duje
  15. Литва — Monika Linkyte — Stay
  16. Австралія — Voyager — Promise
Учасники другого півфіналу Євробачення 2023
Учасники другого півфіналу Євробачення 2023

Фінал "Євробачення 2023" у суботу, 13 травня

Голосування від кожного півфіналу "відбере" по 10 найкращих пісень для фіналу 13 травня. За день до фіналу у п’ятницю глядачі дізнаються, в якому порядку виступатимуть фіналісти "Євробачення 2023". Відомо, що представники України, гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel ("Серце зі сталі") виступлять під номером 19.

Теги:
#Україна #Правила #Євробачення #Голосування