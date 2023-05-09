От запроданки Лорак до "шума" Go_A: кто из украинских звезд попадал в топ-10 Евровидения (видео)

Верка Сердючка, Тина Кароль, Злата Огневич… Наша страна всегда достойно выступала в конкурсе

Украина начала участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение с 2003 года. Всего мы отправляли артистов на конкурс 17 раз, ни разу не проваливались в полуфинале и 11 раз попадали в топ-10 (трижды – становились победителями).

Накануне старта Евровидения 2023, так как первый финал состоится уже 9 мая, немного окунемся в историю конкурса. "Телеграф" вспоминает, каким представителям Украины удавалось занять место в первой десятке итоговой таблицы.

7 место Тины Кароль в 2006 году

Зажигательная Тина Кароль без лишнего бэк-вокала справилась со всеми партиями и блестяще спела Show Me Your Love на сцене в Афинах. Кстати, у зрителей будет возможность снова насладиться этим треком, ведь артистка готовит его кавер-версию для выступления на Евровидении 2023.

10 место Alyosha в 2010 году

Успела попасть в первую десятку песня Sweet People, хотя национальный отбор певица выиграла с другим треком, который обвинили в плагиате. Тем не менее, на конкурсе Alyosha удалось достойно спеть о глобальных проблемах с экологией.

4 место Мики Ньютон в 2011 году

Номер певицы вместе с Ксенией Симоновой – мастер песочной анимации – произвел фурор. Хотя и трек Angel, следует признать, был на уровне.

6 место Марии Яремчук в 2014 году

Дочь заслуженного артиста Украины Назария Яремчука тоже имела честь показать свой талант на Евровидении. Мария выступала первая в финале и отлично разогрела публику своим треком Tick-Tock.

5 место Go_A в 2021 году

Трек "Шум" покорил еврофанов, а затем и весь мир, попав в чарт Billboard. Впервые представитель нашей страны спел на Евровидении песню полностью на украинском языке. Зрители поставили группу на второе место, а вот жюри были более скупыми, что не позволило прорваться в тройку лидеров.

Украина в топ-3

2 место Верки Сердючки в 2007 году

Эксцентричный сценический образ Андрей Данилка чуть ли не идеально соответствует предпочтениям аудитории конкурса, а трек Dancing Lasha Tumbai заставил плясать весь зал. К слову, после полномасштабного российского вторжения Верка Сердючка поет немного иначе – "Russia goodbye".

2 место Ани Лорак в 2008 году

Тогда еще любимая певица украинцев сумела взять серебро на Евровидении с хитом Shady Lady. Первое место помешал занять Дима Билан, который после триумфа финов (рок-группы Lordi) решил во второй раз штурмовать конкурс, и уже вместе с фигуристом и скрипачом добился победы.

3 место Златы Огневич в 2013 году

Певица отлично спела песню Gravity, а номер погрузил зрителей в атмосферу фэнтези. На сцену Огневич вынес настоящий великан из Книги рекордов Гиннесса – Игорь Вовковинский, рост которого 2 м 34 см (к сожалению, мужчина умер в 2021 году).

Победители от Украины на Евровидении

1 место Русланы в 2004 году

Наша страна поехала на Евровидение во второй раз и смогла завоевать победу. Мотивы Wild Dances Русланы еще долго наследовали участники в следующие годы проведения конкурса.

1 место Джамалы в 2016 году

Певица с уникальным голосом на пять октав завоевала кубок Евровидения с серьезной песней о депортации крымских татар 1944 года. В композиции есть фрагменты на крымскотатарском языке, более того, в припеве Джамала цитирует свою бабушку, которая пережила те страшные события.

1 место Kalush Orchestra в 2022 году

Очень важная победа для Украины в разгар полномасштабной войны с россией. Песня "Стефанія" стала одним из гимнов военного времени.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2023 году Евровидение проходит в Ливерпуле, так как Украина вынуждена была отказаться от проведения конкурса из-за полномасштабного российского вторжения. Нашу страну в финале 13 мая представит группа TVORCHI с треком Heart of Steel о "стальных сердцах" украинцев.