Від запроданки Лорак до "шуму" Go_A: хто з українських зірок потрапляв до топ-10 Євробачення (відео)
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Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, Злата Огневич... Наша країна завжди гідно виступала у конкурсі
Україна почала брати участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" з 2003 року. Загалом ми відправляли артистів на конкурс 17 разів, жодного разу не провалювалися у півфіналі та 11 разів потрапляли до топ-10 (тричі – ставали переможцями).
Напередодні старту Євробачення 2023, оскільки перший фінал відбудеться вже 9 травня, трохи поринемо в історію конкурсу. "Телеграф" згадує, яким представникам України вдавалося зайняти місце у першій десятці підсумкової таблиці.
7 місце Тіни Кароль у 2006 році
Запальна Тіна Кароль без зайвого бек-вокалу впоралася з усіма партіями та блискуче заспівала Show Me Your Love на сцені в Афінах. До речі, глядачі матимуть можливість знову насолодитися цим треком, адже артистка готує його кавер-версію для виступу на Євробаченні 2023.
10 місце Alyosha у 2010 році
Встигла потрапити до першої десятки пісня Sweet People, хоча національний відбір співачка виграла з іншим треком, який звинуватили у плагіаті. Втім, на конкурсі Alyosha вдалося гідно заспівати про глобальні проблеми з екологією.
4 місце Мікі Ньютон у 2011 році
Номер співачки разом із Ксенією Симоновою – майстерка пісочної анімації – справив фурор. Хоча і трек Angel, слід визнати, був на рівні.
6 місце Марії Яремчук у 2014 році
Донька заслуженого артиста України Назарія Яремчука також мала честь показати свій талант на Євробаченні. Марія виступала перша у фіналі та чудово розігріла публіку своїм треком Tick-Tock.
5 місце Go_A у 2021 році
Трек "Шум" підкорив єврофанів, а потім і весь світ, потрапивши до чартів Billboard. Вперше представник нашої країни заспівав на Євробаченні пісню повністю українською мовою. Глядачі поставили групу на друге місце, а ось журі були скупішими, що не дозволило прорватися в трійку лідерів.
Україна у топ-3
2 місце Вєрки Сердючки у 2007 році
Ексцентричний сценічний образ Андрія Данилка чи не ідеально відповідає уподобанням аудиторії конкурсу, а трек Dancing Lasha Tumbai змусив танцювати весь зал. До речі, після повномасштабного російського вторгнення Вєрка Сердючка співає дещо інакше – "Russia goodbye".
2 місце Ані Лорак у 2008 році
Тоді ще улюблена співачка українців зуміла взяти срібло на Євробаченні з хітом Shady Lady. Перше місце завадив зайняти Діма Білан, який після тріумфу фінів (рок-гурту Lordi) вирішив вдруге штурмувати конкурс, і вже разом із фігуристом та скрипалем здобув перемогу.
3 місце Злати Огневич у 2013 році
Співачка чудово заспівала пісню Gravity, а номер занурив глядачів у атмосферу фентезі. На сцену Огневич виніс справжній велетень із Книги рекордів Гіннеса – Ігор Вовковинський, зріст якого 2 м 34 см (на жаль, чоловік помер у 2021 році).
Переможці від України на Євробаченні
1 місце Руслани у 2004 році
Наша країна поїхала на Євробачення вдруге та змогла здобути перемогу. Мотиви Wild Dances Руслани ще довго наслідували учасники наступних років проведення конкурсу.
1 місце Джамали у 2016 році
Співачка з унікальним голосом на п’ять октав виборола кубок Євробачення із серйозною піснею про депортацію кримських татар 1944 року. У композиції є фрагменти кримськотатарською мовою, ба більше, у приспіві Джамала цитує свою бабусю, яка пережила ті страшні події.
1 місце Kalush Orchestra у 2022 році
Дуже важлива перемога для України у розпал повномасштабної війни з росією. Пісня "Стефанія" стала одним із гімнів воєнного часу.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2023 році Євробачення проходить у Ліверпулі, оскільки Україна змушена була відмовитися від проведення конкурсу через повномасштабне російське вторгнення. Нашу країну у фіналі 13 травня представить гурт TVORCHI з треком Heart of Steel про "сталеві серця" українців.