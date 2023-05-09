Від запроданки Лорак до "шуму" Go_A: хто з українських зірок потрапляв до топ-10 Євробачення (відео)

Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, Злата Огневич... Наша країна завжди гідно виступала у конкурсі

Україна почала брати участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" з 2003 року. Загалом ми відправляли артистів на конкурс 17 разів, жодного разу не провалювалися у півфіналі та 11 разів потрапляли до топ-10 (тричі – ставали переможцями).

Напередодні старту Євробачення 2023, оскільки перший фінал відбудеться вже 9 травня, трохи поринемо в історію конкурсу. "Телеграф" згадує, яким представникам України вдавалося зайняти місце у першій десятці підсумкової таблиці.

7 місце Тіни Кароль у 2006 році

Запальна Тіна Кароль без зайвого бек-вокалу впоралася з усіма партіями та блискуче заспівала Show Me Your Love на сцені в Афінах. До речі, глядачі матимуть можливість знову насолодитися цим треком, адже артистка готує його кавер-версію для виступу на Євробаченні 2023.

10 місце Alyosha у 2010 році

Встигла потрапити до першої десятки пісня Sweet People, хоча національний відбір співачка виграла з іншим треком, який звинуватили у плагіаті. Втім, на конкурсі Alyosha вдалося гідно заспівати про глобальні проблеми з екологією.

4 місце Мікі Ньютон у 2011 році

Номер співачки разом із Ксенією Симоновою – майстерка пісочної анімації – справив фурор. Хоча і трек Angel, слід визнати, був на рівні.

6 місце Марії Яремчук у 2014 році

Донька заслуженого артиста України Назарія Яремчука також мала честь показати свій талант на Євробаченні. Марія виступала перша у фіналі та чудово розігріла публіку своїм треком Tick-Tock.

5 місце Go_A у 2021 році

Трек "Шум" підкорив єврофанів, а потім і весь світ, потрапивши до чартів Billboard. Вперше представник нашої країни заспівав на Євробаченні пісню повністю українською мовою. Глядачі поставили групу на друге місце, а ось журі були скупішими, що не дозволило прорватися в трійку лідерів.

Україна у топ-3

2 місце Вєрки Сердючки у 2007 році

Ексцентричний сценічний образ Андрія Данилка чи не ідеально відповідає уподобанням аудиторії конкурсу, а трек Dancing Lasha Tumbai змусив танцювати весь зал. До речі, після повномасштабного російського вторгнення Вєрка Сердючка співає дещо інакше – "Russia goodbye".

2 місце Ані Лорак у 2008 році

Тоді ще улюблена співачка українців зуміла взяти срібло на Євробаченні з хітом Shady Lady. Перше місце завадив зайняти Діма Білан, який після тріумфу фінів (рок-гурту Lordi) вирішив вдруге штурмувати конкурс, і вже разом із фігуристом та скрипалем здобув перемогу.

3 місце Злати Огневич у 2013 році

Співачка чудово заспівала пісню Gravity, а номер занурив глядачів у атмосферу фентезі. На сцену Огневич виніс справжній велетень із Книги рекордів Гіннеса – Ігор Вовковинський, зріст якого 2 м 34 см (на жаль, чоловік помер у 2021 році).

Переможці від України на Євробаченні

1 місце Руслани у 2004 році

Наша країна поїхала на Євробачення вдруге та змогла здобути перемогу. Мотиви Wild Dances Руслани ще довго наслідували учасники наступних років проведення конкурсу.

1 місце Джамали у 2016 році

Співачка з унікальним голосом на п’ять октав виборола кубок Євробачення із серйозною піснею про депортацію кримських татар 1944 року. У композиції є фрагменти кримськотатарською мовою, ба більше, у приспіві Джамала цитує свою бабусю, яка пережила ті страшні події.

1 місце Kalush Orchestra у 2022 році

Дуже важлива перемога для України у розпал повномасштабної війни з росією. Пісня "Стефанія" стала одним із гімнів воєнного часу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2023 році Євробачення проходить у Ліверпулі, оскільки Україна змушена була відмовитися від проведення конкурсу через повномасштабне російське вторгнення. Нашу країну у фіналі 13 травня представить гурт TVORCHI з треком Heart of Steel про "сталеві серця" українців.