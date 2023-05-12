Не зверталися: у ОП прокоментували ситуацію із промовою Зеленського на "Євробаченні"

Зеленський не планував виступати з промовою під час "Євробачення"

У президента України Володимира Зеленського не підтвердили інформацію західних ЗМІ про те, що його офіс звертався до організаторів пісенного конкурсу "Євробачення" з пропозицією онлайн-виступу українського лідера.

У ситуацію вніс ясність речник глави держави Сергій Никифоров.

"Інформація The Times не відповідає дійсності. Офіс Президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу "Євробачення" з пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу або на якомусь іншому етапі конкурсу", — написав він у Facebook.

У матеріалі американського видання йшлося, що Зеленському нібито заборонили виступити з промовою через політику конкурсу. При цьому інсайдери західних ЗМІ стверджували, що переговори ще ведуться і можуть завершитись успіхом до фіналу "Євробачення", а саме до 13 травня.

Зазначимо, що минулого року на "Євробаченні" перемогла Україна, але через війну Київ не зміг вжити на своїй території цьогорічного заходу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленському вже другий рік поспіль відмовляють у можливості нагадати про російську агресію під час вручення премії "Оскар".