"Таємний візит" посланця президента Бразилії: Зеленський вніс ясність

Тепер глава держави очікує на продовження діалогу з президентом Бразилії

Володимир Зеленський підтвердив, що у нього відбулася зустріч зі спеціальним радником Президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморімом. Останній приїжджав до Києва, де побачився із гарантом.

Про це сьогодні, 11 травня, глава держави написав на своїй сторінці у Twitter.

Під час бесіди зі спецпредставником Зеленський дав зрозуміти бразильській стороні, що єдиний план, здатний припинити російську агресію в Україні, – це українська формула світу.

"Обговорили можливість проведення саміту Україна – Латинська Америка. Чекаю на продовження діалогу з Президентом Лулою да Сілвою і радий вітати його в Україні", — написав він.

Зазначимо, що раніше президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зробив скандальну заяву щодо війни в Україні. Він запропонував нашій країні віддати Крим російським окупантам, щоби швидше завершити війну. На ці висловлювання швидко відреагували на МЗС. Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко тоді сказав таке: "Немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому ми повинні поступатися бодай сантиметром української землі".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що через деякий час після своєї заяви бразильський лідер зробив ще одне, в якому назвав війну, розв’язану росією в Україні, "сімейною сваркою".