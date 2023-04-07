"Світу потрібен спокій": президент Бразилії пропонує Україні відмовитися від Криму

У світі все частіше говорять про переговори та Крим

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який зібрався "мирити" Україну з росією, запропонувати Україні віддати Крим окупантам, щоб закінчити війну.

Про це пише видання Le Figaro, посилаючись на заяву да Сілва.

"(Путін — Ред .) Не може захопити територію України. Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він ще вторгся, він повинен подумати... Зеленський теж не може хотіти всього... Світу потрібен спокій... Ми повинні знайти рішення", - заявив президент Бразилії

У свою чергу, у США також заговорили про український півострів. Так, державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що рішення про повернення Криму має ухвалювати президент Володимир Зеленський як глава держави з огляду на волю українців.

"Україна – демократична країна. Президент Володимир Зеленський несе відповідальність за керівництво країною… Але він також має бути відкритим до волі українців", – сказав Блінкен.

Варто зазначити, чи збіг це чи ні, але на тлі майбутнього контрнаступу України все частіше почали звучати розмови про мир. Так, наприклад, вищезгаданий Луїс Інасіу Лула да Сілва раніше заявляв, що хоче запропонувати створення "мирного клубу" за участю Китаю для припинення війни в Україні.

Крим також почав все частіше фігурувати в заголовках новин. Нещодавно, до речі, оскандалився кандидат у президенти Туреччини, назвавши Крим російським.

Раніше ми писали, що в Офісі президента не виключають дипломатичного сценарію звільнення Криму.