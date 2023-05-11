"Тайный визит" посланника президента Бразилии: Зеленский внес ясность

Теперь глава государства ожидает продолжения диалога с президентом Бразилии

Владимир Зеленский подтвердил, что у него состоялась встреча со специальным советником Президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморимом. Последний приезжал в Киев, где увиделся с гарантом.

Об этом сегодня, 11 мая, глава государства написал на своей странице в Twitter.

В ходе беседы со спецпредставителем Зеленский дал понять бразильской стороне, что единственный план, способный прекратить российскую агрессию в Украине – это украинская формула мира.

"Обсудили возможность проведения саммита Украина – Латинская Америка. Ожидаю продолжения диалога с Президентом Лулой да Силвой и буду рад приветствовать его в Украине", — написал он.

Отметим, что ранее президент Бразили Луис Инасиу Лула да Силва сделал скандальное заявление насчет войны в Украине. Он предложил нашей стране отдать Крым российским оккупантам, чтобы скорее завершить войну. На эти высказывания быстро отреагировали в МИД. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко тогда сказал следующее: "Нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что спустя некоторое время после своего заявления, бразильский лидер сделал еще одно, в котором назвал войну, развязанную россией в Украине, "семейной ссорой".