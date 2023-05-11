Тайный визит: к Зеленскому приезжал посланник президента-"любителя мира" - СМИ

Диалог с украинскими официальными лицами был позитивным и способствовал установлению доверия

Спецпосланник бразильского лидера по международным делам, бывший министр иностранных дел Селсу Аморим посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским после скандального заявления президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

После встречи с украинским главой государства, спецпосланник заявил бразильской газете O Globo, что Зеленский понимает позицию президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, он работает над достижением мира. Об этом пишет "Голос Америки".

Что примечательно, визит Салсу прощел тайно, поскольку ни Офис президента Украины, ни Администрация президента Бразилии не сообщали о его планах посетить нашу страну.

Также газета Folha de S.Paulo привела слова Аморима после встречи с Владимиром Зеленским о том, что его диалог с украинскими официальными лицами был позитивным и способствовал установлению доверия. В то же время в ходе диалога Салсу смог объяснить цели Бразилии по достижению мира.

Отметим, что в апреле Луис Инасиу Лула да Силва сделал заявление, которое вызвало волну негодования. Он предложил Украине отдать Крым оккупантам, чтобы таким образом завершить войну в нашей стране. В ответ на это в МИД Украины заявили, что наша страна не торгует своими территориями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Бразилии назвал полномасштабную войну в Украине "семейной ссорой" и призвал Штаты и другие страны прекратить "поощрять" войну в нашей стране.