Таємний візит: до Зеленського приїжджав посланець президента-"любителя миру" — ЗМІ

Діалог з українськими офіційними особами був позитивним та сприяв встановленню довіри

Спецпосланець бразильського лідера з міжнародних справ, колишній міністр закордонних справ Селсу Аморім відвідав Київ, де зустрівся з Володимиром Зеленським після скандальної заяви президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви.

Після зустрічі з українським главою держави спецпосланець заявив бразильській газеті O Globo, що Зеленський розуміє позицію президента Луїса Інасіу Лули да Сілви, що він працює над досягненням світу. Про це пише "Голос Америки".

Примітно, що візит Салсу пройшов таємно, оскільки ні Офіс президента України, ні Адміністрація президента Бразилії не повідомляли про його плани відвідати нашу країну.

Також газета Folha de S.Paulo навела слова Аморіма після зустрічі з Володимиром Зеленським про те, що його діалог з українськими офіційними особами був позитивним та сприяв встановленню довіри. Водночас у ході діалогу Салсу зміг пояснити цілі Бразилії для досягнення миру.

Зазначимо, що у квітні Луїс Інасіу Лула да Сілва зробив заяву, яка викликала хвилю обурення. Він запропонував Україні віддати Крим окупантам, щоб у такий спосіб завершити війну в нашій країні. У відповідь на це в МЗС України заявили, що Україна не торгує своїми територіями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Бразилії назвав повномасштабну війну в Україні "сімейною сваркою" та закликав Штати та інші країни припинити "заохочувати" війну в нашій країні.