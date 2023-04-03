Стало відомо, де пройде дитяче Євробачення 2023

Пісенний конкурс відбудеться 26 листопада

Європейська мовна спілка та телевізійна мережа France Télévisions оголосили дату проведення дитячого конкурсу пісні "Євробачення" у 2023 році.

Після торішньої перемоги 13-річного представника Франції Lissandro організатори нарешті визначились із вибором міста – це Ніцца. Про це повідомляє junioreurovision.

Відомо, що захід пройде у Palais Nikaïa, який є туристичною пам’яткою. Слоган та брендинг дитячого "Євробачення" будуть представлені пізніше.

Palais Nikaïa, Ніцца

Нагадаємо, що у 2022 році музичний конкурс для дітей проходив у Вірменії. Перемогу здобула Франція, а саме 13-річний артист Lissandro із піснею "Oh Maman!". Представниця України Злата Дзюнька виступила останньою. У підсумку молода співачка зайняла 9 сходинку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 67-й пісенний конкурс "дорослого" Євробачення у травні 2023 року прийматиме Ліверпуль (Велика Британія) — від імені України. Група TVORCHI, яка представлятиме Україну (країну-переможницю торішнього конкурсу), одразу потрапляє у гранд-фінал. Для виступу, запланованого на 13 травня, хлопці підготували пісню "Heart of Steel".