Стало известно, где пройдет детское Евровидение 2023

Песенный конкурс пройдет 26 ноября

Европейский вещательный союз и телевизионная сеть France Télévisions объявили дату проведения детского конкурса песни "Евровидение" в 2023 году.

После прошлогодней победы 13-летнего представителя Франции Lissandro организаторы наконец-то определились с выбором города — это Ницца. Об этом сообщает junioreurovision.

Известно, что мероприятие пройдет в Palais Nikaïa, который является туристической достопримечательностью. Слоган и брендинг детского "Евровидения" будут представлены позже.

Palais Nikaïa, Ницца

Напомним, что в 2022 году музыкальный конкурс для детей проходил в Армении. Победу одержала Франция, а именно 13-летний артист Lissandro с песней "Oh Maman!". Представительница Украины Злата Дзюнька выступила последней. В итоге молодая певица заняла 9 строчку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 67-й песенный конкурс "взрослого" Евровидение в мае 2023 года будет принимать Ливерпуль (Великобритания) — от имени Украины. Группа TVORCHI, которая будет представлять Украину (страну-победительницу прошлогоднего конкурса), сразу попадает в гранд-финал. Для выступления, которое запланировано на 13 мая, ребята подготовили песню "Heart of Steel".