О чем песня Tvorchi на Евровидении 2023: полный текст трека Heart of Steel с переводом

Группа поет песню о "стальных сердцах" украинцев, которые сегодня борются за свободу

В 2023 году на популярном песенном конкурсе Украину представляет группа Tvorchi с треком Heart of Steel. Дуэт состоит из вокалиста Джеффри Кенни, уроженца Нигерии, и саунд-продюсера, тернопольчанина Андрея Гуцуляка.

"Телеграф" рассказывает, что хотят сказать своей песней Tvorchi на Евровидении 2023. Исполнители ставят за цель показать богатство и разнообразие современной украинской музыки, в том числе презентовать жанр электроники.

Песня была написана весной 2022 года, когда происходила блокада защитников на "Азовстали" в Мариуполе. Эти тяжелые события не оставили равнодушными участников группы. Не случайно ведущая метафора в тексте песни – "стальное сердце".

Композиция исполняется на английском языке с фрагментами на украинском. "Світ палає, а ти – дій": один из главных украиноязычных призывов в треке. В финале трека артисты стремятся передать чувство борьбы и момент преодоления трудностей вопреки любым преградам. Своим треком они призывают быть решительными и действовать, как это делает сегодня украинский народ в борьбе за свободу и мир.

Текст песни Tvorchi Heart of Steel

Sometimes gotta let it go Sometimes gotta look away Sometimes you just gotta know When to stick your middle finger up in the air I cannot explain Tell you how I feel Life is just a game And i’m playing for the win Don't be scared to say just what you think Cause’ no matter how bad, someone’s listening Don't care what you say Don't care how you feel Get out of my way Cos i got a heart of steel Don’t care what you say… Or how you feel…. Oh I got a heart of steel Oooh You just like to act a fool Trynna get in my head like When I turn on my headlights I can see right through you Trynna get a reaction I just hit the action move Незважаючи на біль Я продовжую свій бій Світ палає, а ти дій Don't be scared to say just what you think Cause’ no matter how bad, someone’s listening Don't care what you say Don't care how you feel Get out of my way Cos i got a heart of steel Don’t care what you say… Or how you feel…. Oh I got a heart of steel Oooh Don’t care what you say… Or how you feel…. Oh I got a heart of steel Oooh

Перевод песни Tvorchi Heart of Steel

Иногда нужно отпустить. Иногда нужно отвести взгляд. Иногда ты просто должен знать, Когда поднять средний палец. Я не могу объяснить. Расскажи, как я себя чувствую. Жизнь – это просто игра. И я играю на победу. Не бойтесь говорить, что думаете, Потому что как бы ни было плохо, кто-то слушает. Не важно, что вы говорите. Не важно, что вы чувствуете. Прочь с моей дороги, Ибо мое сердце – из стали. Не важно, что вы говорите Или как вы себя чувствуете. О, у меня сердце из стали. Тебе просто нравится вести себя как дурак. Пытаешься залезть мне в голову. Когда я включаю фары, Я вижу тебя насквозь. Пытаюсь получить реакцию. Знаешь, я просто нажал действовать Несмотря на боль Я продолжаю свой бой. Мир пылает, а ты действуй. Не бойтесь говорить, что думаете, Потому что как бы ни было плохо, кто-то слушает Не важно, что вы говорите. Не важно, что вы чувствуете. Прочь с моей дороги, Ибо мое сердце – из стали. Не важно, что вы говорите Или как вы себя чувствуете. О, у меня сердце из стали Не важно, что вы говорите Или как вы себя чувствуете. О, у меня сердце из стали.

Текст песни: Джимо Аугустус, Екатерина Офлиян, музыка – Андрей Гуцуляк.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Tvorchi с треком Heart of Steel автоматически прошли в финал Евровидения 2023, который состоится 13 мая. Украинский участник выступает под 19 номером. В гранд-финале зрителей ожидают сюрпризы и выступления украинских звезд, в том числе представителей нашей страны на Евровидении в прошлые годы.