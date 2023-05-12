А мы и не просили? Риши Сунак разочарован решением "Евровидения" по поводу Зеленского

С выступлением Зеленского на Евровидении — неразбериха

Премьер-министр Британии Риши Сунак, видимо ссылаясь на информацию, которая появилась в западной прессе, высказал свое недовольство по поводу решения Европейского вещательного союза в отношении выступления Зеленского на "Евровидении".

Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на заявление Сунака.

Сообщается, что Риши Сунак разочарован тем, что просьба президента Владимира Зеленского выступить на Евровидении была отклонена.

"Премьер-министр считает, что президенту Зеленскому было бы уместно выступить на мероприятии, и мы разочарованы этим решением. Ценности и свободы, за которые борются президент Зеленский и народ Украины, не политические, они фундаментальные. Само Евровидение признало это в прошлом году, когда справедливо отстранило россию от участия в конкурсе", — сказал представитель Сунака.

Стоит отметить, что заявление Сунака появилось на фоне информации в западных СМИ. Там сообщалось, что якобы организаторы "Евровидения" могли отказать Зеленскому в речи. Однако, в у Зеленского уже опровергли эти новости, заявив, что Офис Президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса "Евровидение" с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на каком-либо другом этапе конкурса.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленскому уже второй год подряд отказывают в возможности напомнить о российской агрессии во время вручения премии "Оскар".