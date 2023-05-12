Не обращались: в ОП прокомментировали ситуацию с речью Зеленского на "Евровидении"

Зеленский не планировал выступать с речью во время "Евровидения"

У президента Украины Владимира Зеленского не подтвердили информацию западных СМИ о том, что его офис обращался к организаторам песенного конкурса "Евровидение" с предложением онлайн-выступления украинского лидера.

В ситуацию внес ясность пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Информация The Times не соответствует действительности. Офис Президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса "Евровидение" с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на каком-либо другом этапе конкурса", — написал он у себя в Facebook.

В материале американского издания говорилось, что Зеленскому якобы запретили выступить с речью из-за "политики конкурса". При этом инсайдеры западных СМИ утверждали, что переговоры еще ведутся и могут завершиться успехом к финалу "Евровидения", а именно к 13 мая.

Отметим, что в прошлом году на "Евровидении" победила Украина, но из-за войны Киев не смог принять на своей территории мероприятие в этом году.

Ранее "Телеграф" писал о том, Зеленскому уже второй год подряд отказывают в возможности напомнить о российской агрессии во время вручения премии "Оскар".