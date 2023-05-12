Организаторы "Евровидения" могли отказать Зеленскому в речи, – The Times

Вся причина в позиции Европейского вещательного союза

11 мая в Ливерпуле прошел второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2023", который Украина и Британия организовывают вместе. Несмотря на то, что частичными хозяевами мероприятия на правах прошлогодних победителей являются украинцы, президенту Владимиру Зеленскому могли отказать в официальном обращении к публике.

Подробнее об этом пишет издание The Times. Все дело — в изначальной аполитичности конкурса, которая прописана в правилах, что практически не менялись с самого начала учреждения конкурса. Такую позицию озвучили представители Европейского вещательного союза (EBU), которые и опекаются проведением "Евровидения".

"Песенный конкурс "Евровидение" является международным развлекательным шоу и подчиняется суровым правилам и принципам, которые были установлены с момента его основания. Одним из краеугольных камней конкурсу есть неполитический характер мероприятия", — отреагировали в союзе.

Также они добавили, что хоть и понимают благие намерения, которые преследует украинская власть, но не могут удовлетворить прошение. При этом The Times, ссылаясь на инсайдеров от BBC, утверждают, что переговоры насчет вероятного выступления Зеленского все еще продолжаются. Их называют "сложными и деликатными". Таким образом, не исключено, что к финалу, который должен пройти 13 мая, соглашения все же будет достигнуто.

Напомним, что в свое время Зеленский обращался к западным партнерам с очень многих международных площадок. Так, его речь во время "Золотого глобуса" растрогала очень многих. При этом на "Оскаре" президенту Украины отказывают в возможности напомнить о российской агрессии уже второй год подряд.