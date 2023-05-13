Зеленський у Ватикані зустрівся з Папою Римським: поговорили про українську формулу миру і не лише (фото)

Сторони обговорили актуальні питання, пов’язані з війною росії проти України

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 13 травня, вирушив до Риму, де провів зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою та прем’єр-міністром Джорджею Мелоні. Крім того, він відвідав Ватикан, де зустрівся з Папою Римським Франциском.

Як повідомляє пресслужба Святого престолу, це вже друга зустріч Зеленського з Франциском, а перша відбулася 8 лютого 2020 року.

Зазначається, що під час розмови сторони порушили тему гуманітарної та політичної ситуації в Україні.

"Папа запевнив у своїх постійних молитвах, що свідчать його постійні публічні заклики, починаючи з лютого минулого року. Обидва погодилися на необхідність і надалі здійснювати гуманітарні зусилля на підтримку населення", — йдеться у повідомленні.

Франциск та Володимир Зеленський

Крім того, сторони обмінялися подарунками та представили свої делегації.

Зокрема, Папа Римський подарував Зеленському бронзову скульптуру оливкової гілки як символ світу, а також спеціальне видання "Енцикліка про мир в Україні", де зібрані висловлювання Франциска про війну в Україні.

Президент України подарував понтифіку картину "Втрата, 2022-58" художника Олексія Ревіки та композицію "Неопалима" Юрія Вакуленка, що зображує ікону Матері Божої у вогні, що вирізана на пластині бронежилета.

Франциск та Володимир Зеленський

Своєю чергою, Зеленський повідомив, що нагадав главі Ватикану про десятки тисяч депортованих росією українських дітей, яких треба повернути додому. Крім того, президент розповів про українську формулу світу та запропонував Франциску її підтримати.

У травні Зеленський також їздив до Амстердама, де підписав з прем’єрами Нідерландів та Бельгії спільну декларацію про підтримку України та тиск на росію.