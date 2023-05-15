"Ласковая украинизация": после визита Зеленского Шольц заговорил по-украински

Канцлер заверил, что ФРГ продолжит оказывать Украине всю необходимую помощь

Визит президента Зеленского в ряд стран Европы способствовал повышению статуса украинского языка. В частности, на нашем родном языке начал говорить и даже писать канцлер ФРГ Олаф Шольц, которого раньше было трудно заподозрить в "украинофильстве".

Так, в одной из социальных сетей канцлер опубликовал твит, в ком назвал коллегу "дорогим", а также пообещал, что ФРГ будет оказывать Украине гуманитарную, политическую и финансовую поддержку, а также поддержку вооружением, пока это будет необходимо.

Кроме этого, Шольц завершил по-украински свое выступление по случаю вручения Международной премии имени Карла Великого президенту Украины. Мероприятие прошло в городе Аахен.

"Украина здесь, Украина – это Европа. Слава Украине!" – заявил Шольц.

Он добавил, что Германия предоставляет Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью 2,7 миллиарда евро, в том числе боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.

Сам же глава Украинского государства заявил во время брифинга в Берлине, что в 2023 году партнеры и Украины могут предпринять шаги, направленные на необратимое поражение России. Также он поблагодарил за самый большой пакет военной помощи.

Ранее "Телеграф" писал, что во время посещения Итальянской Республики президентом Украины между странами были достигнуты договоренности о новых поставках оружия и ПВО.