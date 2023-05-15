"Лагідна українізація": після візиту Зеленського Шольц заговорив українською

Канцлер запевнив, що ФРН продовжить надавати Україні всю необхідну допомогу

Візит президента Зеленського до ряду країн Європи сприяв підвищенню статусу української мови. Зокрема, нашою рідною мовою почав говорити і навіть писати канцлер ФРН Олаф Шольц, якого раніше було важко запідозрити в "українофільстві".

Так, у одній із соціальних мереж канцлер опублікував твіт, у кому назвав колегу "дорогим", а також пообіцяв, що ФРН буде надавати Україні гуманітарну, політичну і фінансову підтримку, а також підтримку озброєнням — доки це буде необхідним.

Окрім цього, Шольц завершив українською свій виступ з нагоди вручення Міжнародної премії імені Карла Великого президенту України. Захід відбувся у місті Аахен.

"Україна тут, Україна – це Європа. Слава Україні!" – заявив Шольц.

Він додав, що Німеччина надає Україні новий пакет військової допомоги загальною вартістю 2,7 мільярда євро, зокрема бойові танки Leopard-1, БМП Marder та системи ППО Iris-T.

Сам же очільник Української держави заявив під час брифінгу у Берліні, що у 2023 році партнери та України можуть зробити кроки, спрямовані на незворотну поразку росії. Також він подякував за найбільший пакет військової допомоги.

Раніше "Телеграф" писав, що під час відвідин Італійської Республіки президентом України між країнами було досягнуто домовленостей про нові постачання зброї та ППО.