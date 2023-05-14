"Зв’язок з Європою міцніє": Зеленський після Німеччини поїхав до ще однієї європейської країни

Глава держави поїхав до Франції

Президент України Володимир Зеленський після візиту до Німеччини вирушив до Парижа, де має намір провести зустріч із французьким колегою Емманюелем Макроном.

Як повідомив глава держави у своєму telegram-каналі, після кожного його іноземного візиту наступальні можливості України зростають.

"Звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Емманюелем. Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин", — написав Зеленський.

Очікується, що президенти України та Франції проведуть робочу вечерю, а також обговорять нагальні потреби нашої країни у гуманітарному та військовому планах.

"Два президенти також зможуть обговорити довгострокові перспективи повернення до миру в Європі, зокрема, на основі Мирного плану, запропонованого президентом Зеленським, який Франція підтримує", – повідомив напередодні візиту Єлисейський палац

Як повідомлялося раніше, 13 травня Зеленський відвідав Італію, де провів зустріч із керівництвом країни. За підсумком візиту він зазначив, що Італія продовжить підтримку України настільки, наскільки потрібно, щоб вистояти, захистити людей та територію.