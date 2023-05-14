"Связь с Европой крепнет": Зеленский после Германии поехал в еще одну европейскую страну

Глава государства поехал во Францию

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Германию отправился в Париж, где намерен провести встречу с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Как сообщил глава государства в своем telegram-канале, после каждого его иностранного визита наступательные возможности Украины увеличиваются.

"Связь с Европой крепнет, а давление на россию растет. Встречусь с моим другом Эмманюэлем. Обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений", — написал Зеленский.

Ожидается, что президенты Украины и Франции проведут рабочий ужин, а также обсудят насущные потребности нашей страны в гуманитарном и военном планах.

"Два президента также смогут обсудить долгосрочные перспективы возвращения к миру в Европе, в частности, на основе Мирного плана, предложенного президентом Зеленским, который Франция поддерживает", – сообщил накануне визита Елисейский дворец

Как сообщалось ранее, 13 мая Зеленский посетил Италию, где провел встречу с руководством страны. По итогу визита он отметил, что Италия продолжит поддержку Украины настолько, насколько нужно, чтобы выстоять, защитить людей и территорию.