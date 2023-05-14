"Мы стали сильнее": Зеленский о результатах визита в Италию

Итальянская Республика продолжит поддержку Украины – насколько это необходимо для защиты нашего народа и территории

Во время посещения Итальянской Республики президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, 13 мая, две наши страны договорились о новых поставках оружия и ПВО.

Об этом глава Украинского государства заявил в обращении по результатам 444-го дня войны.

"Сегодня — в Риме. Как всегда с такими визитами, есть результат. Сегодня мы стали крепче", — подчеркнул президент Зеленский.

Президент Украины отметил, что Италия продолжит поддержку Украины – настолько, насколько нужно, чтобы выстоять, защитить людей и территорию.

"Есть хорошие вещи, которые сделаем вместе для защиты неба. Есть хорошие вещи, которые сделаем вместе для защиты на земле. Договорились об оружии и ПВО. Есть сегодня и совместная декларация с Италией: все важные вещи – Евросоюз, Италия поддержала начало переговоров в 23 ном году, правильные и своевременные сигналы относительно НАТО ", — сказал Зеленский.

Также глава Украинского государства встретился с Папой Римским Франциском и предложил ему присоединиться к украинской "формуле мира".

"Это был разговор, который действительно может повлиять на историю, действительно может помочь остановить зло агрессии. Я рассказал о преступлениях, которые совершили российские оккупанты против наших людей, о депортации украинских детей… Попросил Его Святейшество помочь вернуть наших детей домой – в Украину", – отметил президент Украины.

Напомним, что во время общения с представителями итальянских СМИ президент Украины отметил, что Украина вскоре сделает первые шаги в рамках долгожданного контрнаступления, и их увидят на Западе, а в России очень хорошо почувствуют.