Россияне почувствуют: Зеленский заинтриговал заявлением о контрнаступлении ВСУ

Последствия контрнаступления увидят все

Украина вскоре предпримет первые шаги в рамках долгожданного контрнаступления и их увидят на Западе, а в россии очень хорошо почувствуют.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями итальянских СМИ.

"Я знаю, что мы все очень мотивированы. Не только те, кто знает замысел, но и весь народ", — сказал он.

Президент добавил, что Украина ведет серьезную подготовку и будет предпринимать очень серьезные шаги, которые увидят во всем мире и очень хорошо прочувствуют оккупанты.

Вместе с тем он не стал отвечать на вопрос, когда начнется украинское контрнаступление, однако отметил, что первые важные шаги будут предприняты в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ накануне сообщили, что Украина начала проводить "формирующие операции", то есть бить по складам оккупантов и их командным центрам для подготовки контрнаступления.

В россии же и вовсе накануне устроили истерику относительно "наступления ВСУ по всем фронтам", что в конечном итоге оказалось преждевременной паникой.

В свою очередь Зеленский заявил, что ВСУ пока не готовы к контрнаступлению.