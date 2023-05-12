Контрнаступление приближается? CNN пишет, что Украина начала "формирующие" операции: что это значит

Успех украинского контрнаступления напрямую зависит от его тщательной подготовки, соответствующие действия уже ведутся

Пока оккупанты устраивают "фестиваль паники и истерики", якобы Украина наступает по всему фронту, украинские силы делают свое дело и начали "формирующие" операции (Shaping Operations) перед грядущим контрнаступлением.

Об этом сообщили высокопоставленный военный представитель США и высокопоставленный западный чиновник, пишет CNN.

Отмечается, что "формирующие" операции включают удары по складам оружия, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам для подготовки поля боя для наступающих сил. Эти шаги являются стандартной тактикой перед крупными совместными операциями.

Когда в конце прошлого лета Украина начала контрнаступление в южной и северо-восточной частях страны, перед этим также был проведен ряд воздушных атак, чтобы сформировать поле боя. Как пояснил военный представитель США, эти подготовительные операции могут продолжаться много дней, прежде чем начнется основная часть украинского наступления. В то же время, такие операции могут также иметь целью запутать противника и сбить его с толку.

Отметим, Shaping Operations — американский военный термин, означающий формирование благоприятных условий для активного противодействия противнику. Операция состоит из различных военных действий, задач и миссий.

Активизацию таких действий со стороны Сил обороны можно заметить и по данным Генштаба ВСУ: за 11 мая украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 пунктов управления, 19 районов сосредоточения живой силы, 1 состав боеприпасов, 1 состав горюче-смазочных материалов, 9 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин заявил, что ВСУ уже начали контрнаступление. По его словам, подразделения украинской армии якобы заходят во фланги и имеют определенный успех.