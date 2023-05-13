Много разговоров о контрнаступлении: генерал СБУ объяснил, в чем неожиданная угроза

В чем опасность и плюсы обсуждения темы контрнаступления ВСУ

Контрнаступление ВСУ является долгожданным событием не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Однако активное обсуждение этой темы может сыграть как на руку нашей стране, так и против нее.

Об этом рассказал экс-замглавы СБУ, генерал-лейтенант Андрей Кожемякин, который в настоящее время является заместителем командира добровольческого формирования территориальной общины Киева "Мрия".

По его словам, контрнаступления ждут более 50 стран, которые являются членами "Рамштайна".

"И все они, конечно, в ожидании того, когда же ВСУ нанесут этот удар, который называют контрнаступление. То есть для них событие должно быть громким и сейчас. Чтобы они его увидели", — отметил Кожемякин.

При этом генерал говорит, что контрнаступление может идти и по другому сценарию, постепенно и не на том направлении, которое все ждут. Мало того, контрнаступление уже могло начаться.

По его словам, все это обсуждение может быть как полезным для Украины, так и навредить ей. Из плюсов Кожемякин отмечает то, что чем активнее обсуждается контрнаступление, тем меньше противник понимает, что происходит.

"Потому что, как правильно один военный комментатор сказал, это как туман. Туман идет, оседает, и никто ничего не видит. То есть вроде бы и здесь говорят, что будет наступление, и там, но никто не знает наверняка", — отметил он.

При этом он отметил, что через эти разговоры противник может попытаться добыть настоящие планы контрнаступления от иностранных союзников Украины от тех, кто допущен к этой информации. Впрочем, он выразил надежду, что о настоящих планах знают немногие.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": Оккупанты планировали расстрел 200 депутатов Рады, а под Киевом готовили концлагеря, — генерал СБУ Андрей Кожемякин

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не лучшее время для контрнаступления ВСУ. По словам украинского лидера, сейчас у украинской армии необходимое вооружение для наступления, но есть одно "но".