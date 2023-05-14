Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич объяснил, что стоит за визитами украинского президента в Европу

Май еще не перешел и за половину, а президент Украины Владимир Зеленский уже совершил ряд европейских визитов – первых таких с начала широкомасштабной российской агрессии, начавшейся 24 февраля 2022 года.

3 мая Зеленский побывал в Финляндии. 4 мая – в Нидерландах, где Украина, Бельгия и Нидерланды подписали совместную декларацию о поддержке украинского государства и давлении на рф.

13 мая он посетил с рабочим визитом Италию. Там встретился с президентом страны Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони, а также – Папой Римским Франциском.

А 14 мая Зеленский прибыл в Германию, где провел переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом.

Пока итоги новых европейских визитов Зеленского поводить рано. А вот о причинах активизации такого рода поездок рассуждать можно.

Одна из них – предстоящий в июле саммит НАТО в Вильнюсе. Зеленскому необходимо добиться максимальной поддержки от европейских государств-членов Альянса (в том числе от государств "старой Европы") касательно евроатлантических перспектив Украины в ближайшее время.

Второе это – то, о чем так много говорят в последнее время. А именно – наступление Украины на фронте.

Среди части европейских политиков есть то ли убеждение, то ли желание склониться к формату "заморозки" конфликта (как некоторые из них называют войну россии против Украины) в случае, если наше наступление не будет столь успешным, как хотелось бы. Часть европейских политиков пугает затяжная война. Пока эти голоса не являются доминирующими, так как все ожидают, что ВСУ в скором времени смогут показать очередные успехи на фронте, на поле боя. Но ведь не факт, что это будет сокрушительный удар, способный кардинально переломить ситуацию. Тем более, что рф на временно оккупированных территориях активно готовится к обороне.

Соответственно, есть риск, что после летней военной кампании Украину будет склонять, в том числе наши европейские партнеры, к тому, чтобы договариваться с россией, скажем так, на условиях "как есть" на тот момент.

Украину это не удовлетворяет. И чтобы обновить параметры поддержки, провести, скажем так, разъяснительную работу – почему важно добиться мира на условиях, близких к желаемых Украиной – проводятся такие визиты Зеленского.

Третий важный момент – активизировавшиеся поездки украинского президента за рубеж, это также демонстрация того, что Украина сейчас более устойчива, чем была раньше.

На начальном этапе широкомасштабного российского вторжения в 2022 году (а война у нас, напомню, идет с 2014 года) Зеленский находился именно в Украине. Были слишком большие риски, если он покинет страну. И с точки зрения отношения украинских граждан к этому, и с точки зрения информационно-психологических операций со стороны россиян, и с точки зрения необходимости осуществления постоянного контроля за ситуацией. А участившиеся в последнее время визиты за рубеж – это, среди прочего, демонстрация того, что ситуация находится под контролем. Что Украина на данный момент достаточно устойчива.