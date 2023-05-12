По примеру Финляндии: в Европе приняли важную резолюцию по вступлению Украины в НАТО

Украина стала еще на шаг ближе к вступлению в НАТО

Польша приняла резолюцию о членстве Украины в НАТО. Местный сенат обратился к странам-участникам Альянса с просьбой применить в отношении Киева специальную процедуру принятия в свой состав.

Об этом 12 мая в Facebook написал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

"Спасибо польскому Сенату, лично Томашу Гродзкому (Маршалок Сената Польши — Ред.) за принятие сверхважной для Украины резолюции накануне Вильнюсского саммита НАТО!" — написал он.

Стефанчук отметил, что по такой же "чрезвычайной" рассматривалось включение в состав НАТО Финляндии. Напомним, что финны попали в Альянс по ускоренной процедуре, ставшей самой быстрой в истории.

"По мнению сенаторов, вступление Украины в НАТО должно быть политическим решением, результатом стратегического анализа вызовов и угроз вне восточной границы Альянса. Спасибо за столь важную политическую поддержку нашего евроатлантического будущего!" — добавил спикер Верховной Рады.

Ранее "Телеграф" писал о том, как в НАТО оценивают предстоящее контрнаступление ВСУ. Также мы писали о том, каким видит будущее Украины в составе НАТО генсек Альянса Йенс Столтенберг.