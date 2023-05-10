Дали все необходимое: в НАТО высказались о контрнаступлении ВСУ

В НАТО предупредили Украину о том, что россия вела активную подготовку к контрнаступлению ВСУ

Страны Запада дали Украине все необходимое для проведения успешного контрнаступления, однако россиян недооценивать не стоит, поскольку все эти месяцы они активно окапывались на оккупированных территориях.

Как сообщил в комментарии CNN генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, хоть украинские защитники уже показывали, что могут успешно проводить деоккупацию территорий, но войны по своей природе непредсказуемые.

"Линия фронта была статичной долгое время, российские силы смогли создать значительные оборонительные рубежи для отражения запланированного контрнаступления ВСУ", — говорит он.

При этом генсек НАТО отметил, что Альянс помог вооружить и подготовить девять бригад ВСУ, которые должны помочь освободить от оккупантов больше территорий во время контрнаступления.

Как сообщалось ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что главнокомандующий ВСУ пока не утвердил сроки проведения контрнаступления и основные направления продвижения войск. При этом он подчеркнул, что планов его проведение существует несколько, а каждый из них разрабатывается под определенные обстоятельства и будет применен в случае необходимости на фронте.