За прикладом Фінляндії: у Європі ухвалили важливу резолюцію щодо вступу України до НАТО

Україна стала ще на крок ближче до вступу до НАТО

Польща ухвалила резолюцію щодо членства України в НАТО. Місцевий сенат звернувся до країн-учасниць Альянсу з проханням застосувати щодо Києва спеціальну процедуру прийняття до свого складу.

Про це 12 травня у Facebook написав речник українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Дякую польському Сенату, особисто Томашу Гродзькому (Маршалок Сенату Польщі – Ред.) за ухвалення надважливої для України резолюції напередодні Вільнюського саміту НАТО!” – написав він.

Стефанчук зазначив, що за такою ж "надзвичайною" розглядалося включення до складу НАТО Фінляндії. Нагадаємо, що фіни потрапили до Альянсу за прискореною процедурою, що стала найшвидшою в історії.

"На думку сенаторів, вступ України до НАТО має бути політичним рішенням, результатом стратегічного аналізу викликів та загроз поза східним кордоном Альянсу. Дякуємо за таку важливу політичну підтримку нашого євроатлантичного майбутнього!" — додав речник Верховної Ради.

Раніше "Телеграф" писав про те, як у НАТО оцінюють майбутній контрнаступ ЗСУ. Також ми писали про те, яким бачить майбутнє України у складі НАТО генсек Альянсу Йенс Столтенберг.