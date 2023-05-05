"Пора переходити до дій": яка країна взялася допомагати Україні зі вступом до НАТО

МЗС країни обговорюватиме питання членства України в Альянсі з Єнсом Столтенбергом

Робота над питанням вступу України до НАТО активно продовжується і в цьому нам допомагають також інші країни. Наприклад, Естонія вважає, що від слів, як Альянс буде радий бачити Україну у своєму складі, вже настав час переходити до дій, і робить для цього важливі кроки.

Так, сьогодні, 5 травня, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна зустрінеться із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі. Однією з ключових тем обговорення стане вступ України до НАТО. Про це повідомляє ERR.

"Одна дуже важлива тема – це статус України у питанні вступу до НАТО. Зустріч лідерів НАТО у Вільнюсі пройде у липні, і ми активно працюємо разом з нашими союзниками, щоб Україна отримала чітке послання та чітко сформульовану публічну декларацію щодо подальших кроків у процесі приєднання до НАТО», – заявив Тсахкна.

За його словами, зараз вже недостатньо просто декларувати, що Україні радіють у північноатлантичному альянсі, а натомість необхідно переходити до конкретних дій. Тому, як вважає міністр, його зустріч із генсеком НАТО є дуже важливою.

Також Тсахкна має намір обговорити з Єнсом Столтенбергом російську агресію проти України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому наша країна все ще не НАТО і який приклад показала Фінляндія своїм вступом до Альянсу.