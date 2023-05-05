"Пора переходить к действиям": какая страна взялась помогать Украине со вступлением в НАТО

МИД страны будет обсуждать вопрос членства Украины в Альянсе с Йенсом Столтенбергом

Работа над вопросом вступления Украины в НАТО активно продолжается и в этом нам помогают также и другие страны. К примеру, Эстония считает, что от слов, как Альянс будет рад видеть Украины в своем составе, уже пора переходить к действиям, и предпринимает для этого важные шаги.

Так, сегодня, 5 мая, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Одной из ключевых тем обсуждения станет вступление Украины в НАТО. Об этом сообщает ERR.

"Одна очень важная тема – это статус Украины в вопросе вступления в НАТО. Встреча лидеров НАТО в Вильнюсе пройдет в июле, и мы активно работаем вместе с нашими союзниками, чтобы Украина получила четкое послание и четко сформулированную публичную декларацию о дальнейших шагах в процессе присоединения к НАТО", – заявил Тсахкна.

По его словам, сейчас уже недостаточно просто декларировать, что Украине рады в североатлантическом альянсе, а вместо этого необходимо переходить к конкретным действиям. Потому, как считает министр, его встреча с генсеком НАТО очень важна.

Также Тсахкна намерен обсудить с Йенсом Столтенбергом российскую агрессию против Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему наша страна все еще не НАТО и какой пример показала Финляндия своим вступлением в Альянс.