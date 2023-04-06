Приглашаем в НАТО: парламент Литвы принял громкую резолюцию по Украине

Литва хочет видеть Украину в составе НАТО

НАТО продолжает помогать Киеву в отражении российской агрессии и видит Украину в "североатлантической семье". Очередным подтверждением этому стало важное решение литовского парламента.

Как сообщает пресс-служба парламента Литвы, Вильнюс хочет видеть Украину в составе НАТО и пытается формировать её включение в альянс. Сейм принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на ближайшем саммите альянса.

Напомним, что саммит НАТО в Вильнюсе будет проходить 11-12 июля 2023 года. В Украине, к слову, видят в нем возможность государств-членов Североатлантического альянса исправить ошибки, которые были допущены на саммите в Бухаресте в 2008 году.

"Теперь союзники должны все обсудить и выйти на четкий результат, который будет достигнут в Вильнюсе. Если коротко, мой месседж таков: Вильнюс 2023 года — это возможность исправить ошибки Бухареста 2008 года", — рассказал глава МИД Украины Кулеба.

Стоит отметить, что в 2008 году ожидалось, что на саммите в Бухаресте Украина получит Плана действий по членству в НАТО. Однако государства-члены тогда отложили такое решение.

Напомним, ранее мы писали, что позиция НАТО по заявке Украины на вступление в альянс "остается неизменной" и заключается в том, что "она станет его членом", однако без победы в войне с россией вопрос вступления не будет иметь значения.

Также мы сообщали, что Зеленский объяснил, какая вещь необходима Украине для вступления в НАТО.