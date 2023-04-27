Резников сделал громкое заявление про Украину и НАТО

Резников рассказал о том, какую роль НАТО играет для Украины

Украина уже является де-факто членом НАТО, хотя на бумагах вступление Киева в Альянс не подтверждается.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, ВСУ активно получают поддержку в плане вооружения от Запада.

"Они кричали "Patriot в Польше – это переход красных линий, мы вам не простим", угрожали всем. Так сегодня Patriot в Украине. HIMARS, артиллерия, технологии. Наши солдаты учатся в натовских лагерях. Как они говорят – "натовская военщина"? Так она уже в Украине, но не в виде солдата натовского, а в виде украинского солдата, вооруженного и обученного по стандартам НАТО", — сказал он.

Также Резников отметил, что сейчас между НАТО и Киевом серьезный уровень взаимосовместимости.

"Я вам могу с абсолютной уверенностью сказать, что после нашей победы наши инструктора будут главными инструкторами в НАТО.

Наши ребята знают, умеют применять их оружие, с новой обновленной тактикой, умеют противодействовать кому? Правильно — главной угрозе для НАТО, согласно стратегии, утвержденной в Мадриде на 10 лет вперед. То есть, россии. Кто бьет россию? Украинцы. Поэтому обновленный режим кремля будет заинтересован, чтобы Запад пошел на уступки, потому что им некуда деваться. Или их дожмет "дружественный" Китай. И все", — отметил он.

Как сообщалось ранее, во время визита в Киев генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что будущее Украины — в семье НАТО.