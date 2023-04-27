Резніков зробив гучну заяву про Україну та НАТО

Резніков розповів про те, яку роль НАТО відіграє для України

Україна вже є де-факто членом НАТО, хоча на паперах вступ Києва до Альянсу не підтверджується.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" заявив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, ЗСУ активно отримують підтримку щодо озброєння від Заходу.

"Вони кричали "Patriot у Польщі – це перехід червоних ліній, ми вам не пробачимо", погрожували всім. Так сьогодні Patriot в Україні. HIMARS, артилерія, технології. Наші солдати навчаються у натовських таборах. Як вони кажуть – "натовська воєнщина"? Так вона вже в Україні, але не у вигляді солдата натовського, а у вигляді українського солдата, озброєного та навченого за стандартами НАТО", — сказав він.

Також Резніков зазначив, що зараз між НАТО та Києвом встановився серйозний рівень взаємосумісності.

"Я вам можу з абсолютною впевненістю сказати, що після нашої перемоги наші інструктори будуть головними інструкторами НАТО.

Наші хлопці знають, вміють застосовувати їхню зброю, з новою оновленою тактикою, вміють протидіяти кому? Правильно — головній загрозі для НАТО, відповідно до стратегії, затвердженої в Мадриді на 10 років уперед. Тобто росії. Хто б’є росію? Українці. Тому оновлений режим кремля буде зацікавлений, щоб Захід пішов на поступки, тому що їм нема куди подітися. Або їх дотисне "дружній" Китай. І все", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, під час візиту до Києва генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що майбутнє України — у сім’ї НАТО.