Дали все необхідне: у НАТО висловилися про контрнаступ ЗСУ

У НАТО попередили Україну про те, що росія вела активну підготовку до контрнаступу ЗСУ

Країни Заходу дали Україні все необхідне для успішного контрнаступу, проте росіян недооцінювати не варто, оскільки всі ці місяці вони активно окопувалися на окупованих територіях.

Як повідомив у коментарі CNN генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, хоч українські захисники вже показували, що можуть успішно проводити деокупацію територій, але війни за своєю природою непередбачувані.

"Лінія фронту була статичною довгий час, російські сили змогли створити значні оборонні рубежі для відображення запланованого контрнаступу ЗСУ", — говорить він.

При цьому генсек НАТО зазначив, що Альянс допоміг озброїти та підготувати дев’ять бригад ЗСУ, які мають допомогти звільнити від окупантів більше територій під час контрнаступу.

Як повідомлялося раніше, секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що головнокомандувач ЗСУ поки не затвердив терміни проведення контрнаступу та основні напрями просування військ. При цьому він наголосив, що планів його проведення існує кілька, а кожен із них розробляється під певні обставини і буде застосований у разі потреби на фронті.