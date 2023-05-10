Кулеба дав важливу пораду щодо контрнаступу ЗСУ

Дмитро Кулеба не радить ставитися до майбутнього контрнаступу ЗСУ як до останнього

Україна готується до контрнаступу, проте до нього не можна ставитися як до "останньої битви", адже те, якими будуть його результати, залежить від багатьох чинників.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові з журналістами BILD.

Він наголосив, що якщо Україна не звільнить усі свої території від російських окупантів у ході очікуваного контрнаступу, це означатиме лише одне — треба готуватися до наступного.

"Не думайте про цей контрнаступ як про останній, тому що ми не знаємо, що з цього вийде. І якщо нам вдасться звільнити наші території цим контрнаступом, то в кінці ви скажете, що так, він був останнім, а якщо ні, то значить, треба готуватися до наступного контрнаступу", — сказав глава МЗС України.

Зазначимо, за словами секретаря РНБО Олексія Данилова, Верховний Головнокомандувач ще не затвердив термінів проведення контрнаступу та основних напрямів просування військ. Остаточні рішення щодо термінів проведення контрнаступу прийматимуться в кабінеті президента Зеленського. Однак росіяни готуються до нього і роздають своїм бійцям методички з банальними порадами.

Як повідомляв "Телеграф", найближчими тижнями атаки росіян як на прифронтові міста, так і на ті, що розташовані в глибокому тилу, посиляться. Таким чином окупанти намагаються залякати українців та зірвати контрнаступ ЗСУ.