"Є все необхідне": у США оцінили шанси успіху контрнаступу ЗСУ

Під час контрнаступу ЗСУ буде важлива не лише бойова техніка

Україна має все необхідне для того, щоб повернути захоплені росіянами території і йдеться не лише про бойову техніку.

Як повідомляє CNN, про це розповів голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен під час пресконференції зі своїм британським колегою Джеймсом Клеверлі.

"У них є все необхідне, щоб продовжувати успішно повертати територію, яку захопили російські сили протягом останніх 14 місяців", — каже голова Держдепу.

При цьому Блінкен додав, що справа тут не лише в озброєнні, а й у впевненості у тому, що українські фахівці мають необхідне обладнання та навички, щоб його обслуговувати.

Крім того, він також зазначив, що ЗСУ для успіху також має мати "правильні плани".

Як повідомлялося раніше, секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що головнокомандувач ЗСУ поки не затвердив терміни проведення контрнаступу та основні напрями просування військ. При цьому він наголосив, що планів його проведення існує кілька, а кожен із них розробляється під певні обставини і буде застосований у разі потреби на фронті.