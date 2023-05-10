"Всі згодні": Столтенберг зробив нову заяву про майбутнє України в НАТО

Про дати вступу генсек НАТО говорити на став

Усі члени НАТО погоджуються з тим, що Україна має бути частиною Альянсу, проте коли це станеться, поки що важко спрогнозувати.

Таку думку в інтерв’ю The Washington Post висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Всі члени НАТО погоджуються з тим, що Україна стане членом Альянсу", — сказав він.

За його словами, в Альянсі погоджуються з тим, що майбутнє України має визначатися у Києві, а не у Москві. При цьому всі країни також запевняють, що "двері НАТО залишаються відчиненими".

Натомість Столтенберг не став говорити, коли наша країна стане повноправним членом блоку.

"Питання у тому, коли, і я не можу назвати вам конкретних дат", — сказав він.

За словами генсека організації, зараз головним завданням є допомогти Україні перемогти у війні та зберегти свій суверенітет та незалежність, оскільки в іншому випадку "не буде що й обговорювати".

Столтенберг додав, що НАТО зараз допомагає нашій країні перейти від радянської доктрини та обладнання до стандартів Альянсу та "допомогти у подальшому реформуванні та модернізації їхніх оборонних інститутів та інститутів безпеки".

Як повідомлялося раніше, в Україні розглядають вступ до НАТО як єдиний спосіб захиститися від майбутньої російської агресії, проте, за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, в Альянсі зараз немає політичної волі для цього.