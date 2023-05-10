"Все согласны": Столтенберг сделал новое заявление о будущем Украины в НАТО

О датах вступления генсек НАТО говорить на стал

Все члены НАТО соглашаются с тем, что Украина должна быть частью Альянса, однако когда это произойдет пока трудно спрогнозировать.

Такое мнение в интервью The Washington Post высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Все члены НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса", — сказал он.

По его словам, в Альянсе соглашаются с тем, что будущее Украины должно определяться в Киеве, а не в Москве. При этом все страны также заверяют, что "двери НАТО остаются открытыми".

Вместе с тем Столтенберг не стал говорить, когда наша страна станет полноправным членом блока.

"Вопрос в том, когда, и я не могу назвать вам конкретных дат", – сказал он.

По словам генсека организации, сейчас главной задачей является помочь Украине победить в войне и сохранить свой суверенитет и независимость, так как в противном случае "не будет что и обсуждать".

Столтенберг добавил, что НАТО сейчас помогает нашей стране перейти от советской доктрины и оборудования к стандартам Альянса и "помочь в дальнейшем реформировании и модернизации их оборонных институтов и институтов безопасности".

Как сообщалось ранее, в Украине рассматривают вступление в НАТО как единственный способ защититься от будущей российской агрессии, однако по словам главы МИД Дмитрия Кулебы в Альянсе сейчас нет политической воли для этого.