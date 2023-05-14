Визит Зеленского в Германию: появились первые подробности (фото, видео)

Украинский лидер провел переговоры с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Германию, где сегодня, 14 мая, страна объявит о передаче Украине самого большого пакета военной помощи с начала полномасштабной войны на 2,7 млрд евро. В сети уже появились фото главы нашей государства возле штаб-квартиры Министерства обороны Германии в районе Бендлер-блок.

В штаб-квартиру Зеленский прибыл сегодняшней ночью на вертолете из аэропорта Берлин-Бранденбург. Авиалайнер с президентом Украины на пути в столицу ФРГ из Рима сопровождали истребители, пишет BILD.

Фото - BILD

В связи с приездом президента Украины весь центр города был перекрыт. Местные журналисты говорят о том, что такого не происходило даже когда в Берлин приезжал еще на тот момент президент США Барак Обама.

Украинского лидера в Берлине встретил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Далее у Зеленского были запланированы переговоры с ним и Олафом Шольцом.

В своем Telegram-канале Владимир Зеленский сообщил, что это был его первый визит в Германию с начала полномасштабного российского вторжения.

"Мы обсудили текущую ситуацию и интенсивное сотрудничество между Германией и Украиной. Германия будет продолжать поддерживать Украину политически, военно и финансово, пока это будет необходимо. Спасибо Германии за большую военную, экономическую и финансовую поддержку перед лицом агрессивной войны россии", — написал президент.

В то же время "Радио Свобода" показывает, какой была атмосфера возле офиса Олафа Шольца после приезда Владимира Зеленского.

Во второй половине дня Владимир Зеленский отправится в город Аахен на правительственном авиалайнере. Их будут сопровождать Воздушные силы. Там президент получит Международную премию имени Карла Великого.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле текущего года Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабной войны посетил Польшу, где встретился с президентом Анджеем Дудой.