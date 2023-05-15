Не только вступление Украины в НАТО: о чем говорили на встрече Зеленский и Макрон

Одной из важных тем, обсуждавшихся на встрече, стала помощь Франции вооружением

В ходе посещения европейских столиц президент Украины Владимир Зеленский прибыл в воскресенье, 14 мая, в Париж, где встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Во время переговоров двух президентов речь шла о военной помощи Франции, ее участии в "коалиции истребителей" и вступлении Украины в НАТО.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы Украинского государства.

Отмечается, что приоритетное внимание во время встречи было уделено вопросам предоставления Францией военной помощи Украине, в частности, первоочередным потребностям для укрепления обороноспособности и защиты украинского неба.

"Было обсуждено практическое взаимодействие с Французской Республикой для усиления потенциала сил обороны Украины, необходимого для эффективного контрнаступления и освобождения оккупированных территорий ", — говорится в публикации.

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что Франция поддержит совместное решение стран по "коалиции истребителей".

Также президенты обсудили вопросы взаимодействия по эффективной реализации украинской формулы мира.

"Глава Украинского государства выразил надежду на привлечение к Глобальному саммиту мира, который должен состояться в этом году, как можно большего количества стран мира, в частности государств Глобального Юга. Он поблагодарил Эммануэля Макрона за его дипломатические усилия, направленные на прекращение россией войны против Украины и достижение справедливого мира на основе украинской формулы мира", — говорится в публикации.

Поднимался и вопрос поддержки Францией европейской и евроатлантической интеграции Украины. Зеленский особо отметил, что Украина ожидает конкретных политических решений Вильнюсского саммита НАТО в ответ на заявку Украины на членство в Альянсе.

"Мы ожидаем от Альянса конкретных решений по четкому алгоритму движения Украины к членству в НАТО и по обеспечению безопасности нашей страны на период до членства", — отметил президент Украины.

Напомним, что накануне приезда Зеленского во Францию Макрон дал интервью изданию L’Opinion, в котором отметил, что после нападения на Украину российская федерация осталась в полной изоляции и превратилась, по сути, в настоящего вассала Китая.