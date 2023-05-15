"Геополитическое поражение": Макрон заявил о превращении рф в вассала Китая

Два года назад никто даже предположить не мог подобное развитие событий

В ходе посещения президентом Украины Владимиром Зеленским ряда европейских столиц местные издания публикуют материалы, которые связаны с нашей страной и ее руководством.

При этом всплывают интересные детали, о которых раньше не было известно. К примеру, канцлер ФРГ Олаф Шольц приятно поразил немцев и украинцев стремлением сделать мейнстримом использование нашего родного языка, а президент Франции Эммануэль Макрон поделился мыслями о том, к каким печальным итогам пришла российский федерация в результате вторжения в соседнюю страну.

Свое мнение Макрон высказал в интервью изданию L'Opinion.

По мнению французского лидера, россия "геополитически уже проиграла" войну против Украины и теперь превращается в вассальное государство Китая.

Макрон уверен, что рашистская федерация фактически "вошла в подчинение Китая", а также "потеряла критически важную для нее свободу рук в Балтийском море" из-за того, что действия Кремля заставили Швецию и Финляндию принять решение о вступлении в НАТО.

"Еще два года назад такое и вообразить было невозможно, а сегодня это уже геополитическое поражение", — сказал Макрон.

Также президент Французской Республики подчеркнул, что россия не должна выиграть эту войну в военном измерении и что Европа должна помочь украинцам и в подготовке контрнаступления, и в том, чтобы "подготовить вопрос о гарантиях безопасности на неизбежно состоявшихся переговорах".

"Архитектура европейской безопасности должна будет полностью распространяться на Украину. Она также должна предусматривать отсутствие конфронтации с россией и восстановление устойчивого баланса сил. Но до этого пока очень далеко", — сказал Макрон.

Напомним, что в ходе визита Владимира Зеленского в столицы стран ЕС уже есть конкретные договоренности о поставках ПВО и других видов вооружения.