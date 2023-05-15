"Геополітична поразка": Макрон заявив про перетворення росії на васала Китаю

Два роки тому ніхто навіть припустити не міг такого розвитку подій

Під час відвідин президентом України Володимиром Зеленським низки європейських столиць місцеві видання публікують матеріали, пов’язані з нашою країною та її керівництвом.

При цьому випливають цікаві деталі, про які раніше не було відомо. Наприклад, канцлер ФРН Олаф Шольц приємно вразив німців та українців прагненням зробити мейнстримом використання нашої рідної мови, а президент Франції Еммануель Макрон поділився думками про те, до яких сумних підсумків дійшла російська федерація внаслідок вторгнення до сусідньої країни.

Свою думку Макрон висловив в інтерв’ю L’Opinion.

На думку французького лідера, росія "геополітично вже програла" війну проти України і тепер перетворюється на васальну державу Китаю.

Макрон упевнений, що рашистська федерація фактично "увійшла до підпорядкування Китаю", а також "втратила критично важливу для неї свободу рук у Балтійському морі" через те, що дії Кремля змусили Швецію та Фінляндію ухвалити рішення про вступ до НАТО.

"Ще два роки тому таке і уявити було неможливо, а сьогодні це вже геополітична поразка", — сказав Макрон.

Також президент Французької Республіки підкреслив, що росія не повинна виграти цю війну у військовому вимірі, і що Європа повинна допомогти українцям і в підготовці контрнаступу, і в тому, щоб "підготувати питання про гарантії безпеки на переговорах, що неминуче відбудуться".

"Архітектура європейської безпеки повинна буде повністю поширюватися на Україну. Вона також повинна передбачати відсутність конфронтації з росією та відновлення сталого балансу сил. Але до цього поки що дуже далеко", — сказав Макрон.

Нагадаємо, що під час візиту Володимира Зеленського до столиць країн ЄС вже є конкретні домовленості щодо постачання ППО та інших видів озброєння.