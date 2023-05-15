Не лише вступ України до НАТО: про що говорили на зустрічі Зеленський та Макрон

Однією з важливих тем, які обговорювалися на зустрічі, стала допомога Франції озброєнням

В ході відвідин європейських столиць президент України Володимир Зеленський прибув у неділю, 14 травня, до Парижа, де зустрівся з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Під час перемовин двох президентів мова йшла про військову допомогу Франції, її участь у "коаліції винищувачів" та вступ України до НАТО.

Про це говориться у повідомленні на сайті очільника Української держави.

Зазначається, що пріоритетну увагу під час зустрічі було приділено питанням надання Францією військової допомоги Україні, зокрема першочерговим потребам для зміцнення обороноздатності та захисту українського неба.

"Було обговорено практичну взаємодію з Французькою Республікою для посилення потенціалу сил оборони України, необхідного для ефективного контрнаступу й звільнення окупованих територій", — йдеться в публікації.

Крім цього, Зеленський висловив надію, що Франція підтримає спільне рішення країн щодо "коаліції винищувачів".

Також президенти обговорили питання взаємодії для ефективної реалізації української формули миру.

"Глава Української держави висловив сподівання на залучення до Глобального саміту миру, який має відбутися цього року, якомога більшої кількості країн світу, зокрема держав Глобального Півдня. Він подякував Еммануелю Макрону за його дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення Росією війни проти України та досягнення справедливого миру на основі української формули миру", — йдеться в публікації.

Піднімалось і питання підтримки Францією європейської та євроатлантичної інтеграції України. Зазначається, що Зеленський окремо наголосив на тому, що Україна очікує на конкретні політичні рішення Вільнюського саміту НАТО у відповідь на заявку України на членство в Альянсі.

"Ми очікуємо від Альянсу конкретних рішень щодо чіткого алгоритму руху України до членства в НАТО та щодо гарантування безпеки нашої країни на період до набуття членства", — зазначив Президент України.

Нагадаємо, що напередодні приїзду Зеленського до Франції Макрон дав інтерв'ю виданню L'Opinion, в якому зазначив, що після нападу на Україну російська федерація залишилася у повній ізоляції і перетворилася, по суті, на справжнього васала Китаю.