"Где-то грустит один Борис": сеть растрогало новое фото Зеленского с Сунаком

Зеленский прибыл с визитом в Великобританию

Президент Украины 15 мая прибыл с визитом в Великобританию, где ему устроили теплый и дружеский прием. А фото Зеленского с британским премьером Риши Сунаком уже облетело сеть.

Исторический снимок встречи двух лидеров на своей странице в Twitter опубликовал премьер-министр Британии. Он подписал его следующим образом:"С возвращением".

В сети не смогли пройти мимо фотографии ведь она получилась по-настоящему теплой и дружеской в духе отношений Украины и Великобритании, которая с самого начала войны оказывает нам всяческую поддержку.

Уже через короткий отрезок времени данное фото собрало вокруг себя сотни лайков и комментариев. Многие отмечали душевность снимка, который говорит о дружбе Украины и Британии сам за себя.

Некоторые не забыли подшутить и над бывшим премьером Борисом Джонсоном, с которым у Зеленского были такие же дружеские отношения.

Другие уже предвкушают плодотворность поездки Зеленского и отвечают на это известным мемом.

К слову, некоторые приятные детали о новой помощи Украине уже стали просачиваться в сеть.

Напомним, за несколько последних дней Владимир Зеленский успел побывать в разных уголках Европейского континента. Свой рабочий вояж начал с Финляндии, где провел несколько плодотворных встреч с коллегами. Впоследствии он посетил Нидерланды, после чего переместился в Италию.