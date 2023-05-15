Пока Лукашенко болеет: Зеленский встретился с лидеркой белорусской оппозиции Тихановской

Тихановская поздравила Зеленского с получением премии, они обменялись комментариями

Пока все гадают, что же случилось со здоровьем самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко, плохое самочувствие которого стало главным событием путинского парада на 9 мая, лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская впервые лично встретилась с главой Украины Владимиром Зеленским.

Об своих впечатлениях от этой встречи Тихановская рассказала изданию "Зеркало".

Они встретились 14 мая в ходе визита Зеленского в Германию, где он получил премию Карла Великого, которую вручают с 1950 года за вклад в объединение Европы. Полноценного общения между президентом и лидером белорусской оппозиции не было, но Тихановская поздравила его и заметила "боль" в глазах Зеленского.

"У нас не планировалось встречи и не было полноценного разговора. Я уверена, еще придет время. Но в Аахене мы несколько раз пересеклись, я его поздравила, обменялись комментариями. Вы знаете, я заметила, что у него очень теплые глаза, но полные боли. Да, он улыбается, но я могу представить себе как ему тяжело. Несмотря на страшную войну, он находит силы улыбаться и делает это искренне", — рассказала Тихановская.

А тем временем в россии, как сообщал "Телеграф", в россии подтвердили проблемы со здоровьем у лукашенко. Там заявили, что у диктатора якобы диагностировали COVID.